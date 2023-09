Saint-Péray : plusieurs magasins de pôle 2000 ravagés par les flammes

Les pompiers ont été appelés autour de 19 heures. Un feu est parti du magasin de glaçons situé au pôle 2000 de Saint-Péray (Ardèche) et a totalement embrasé le bâtiment. Plusieurs commerces s'y trouvent : une onglerie, un caviste, un magasin de faïence, un coiffeur et un institut de beauté. Le bâtiment, qui s'étend sur plus de 500 mètres carrés est toujours en proie au flamme et entièrement ravagé. Le panache de fumée est visible depuis Valence.

Le magasin est situé dans la zone pôle 2000

Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont sur place et luttent toujours contre les flammes. De nombreux moyens ont été engagés, quatre engins pompes et deux grandes échelles notamment. Des bruits d'explosion ont été entendus par des riverains.

Les sapeurs-pompiers ont engagés de nombreux moyens sur place - Jean-Jacques Brullot

Selon le responsable du magasin, qui était seul dans son entrepôt, le feu est parti aux alentours de 19 heures à cause "d'un défaut électrique." En attendant l'arrivée des pompiers, le gérant a tenté d'arrêter les flammes "grâce à trois extincteurs."