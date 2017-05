A Saint-Péver (22), nouvelle mobilisation pour tenter de retrouver une jeune femme disparue depuis 15 jours

Deux semaines après la disparition de Claire Bouchaud, 35 ans, sa famille et la commune de Saint-Péver au sud de Guingamp (Côtes d'Armor) appellent à une nouvelle mobilisation ce samedi à partir de 9 heures. Lundi 1er mai, 150 personnes ont déjà ratissé une partie de la forêt du Bois-Meur en vain.

Samedi 22 avril en début d'après midi, Claire Bouchaud, 35 ans quitte son domicile et depuis ses proches n'ont plus aucune nouvelle. Le jour de sa disparition, la jeune femme porte une robe blanche à carreaux et aurait pu emporter avec elle un long manteau noir rayé de bleu. Elle mesure 1,69 m et a des cheveux châtains courts.

Cette disparition demeure un mystère pour sa famille et ses amis

Pour sa sœur Emmanuelle, sa disparition reste un mystère. " Cela reste un mystère car on ne laisse pas comme cela son petit garçon de 4 ans et demi, on ne part pas comme çà en laissant sa voiture avec un portable qui ne répond pas. Ma sœur aînée et moi-même on connait notre sœur, c'est quelqu'un qui restait toujours connecté et cela nous semble bizarre. Il y a eu maintes messages postés sur son mur Facebook mais aucun retour pour le moment malheureusement, " raconte Emmanuelle. Très émue, elle cherche à comprendre et depuis deux semaines, elle n'a pas de réponses à ses nombreuses interrogations et craint le pire. Emmanuelle comme les amis de Claire restent très mobilisés et gardent malgré tout espoir.

Depuis 15 jours , c'est le silence total

Elle espère que cette nouvelle recherche organisée ce samedi matin permettra de recueillir quelques indices. Lundi 1er mai 150 personnes ont fouillé une partie de la forêt du Bois-Meur, ce samedi les proches, amis de Claire, les habitants de Saint-Péver et les gendarmes vont concentrer leurs recherches sur des secteurs de la forêt non ratissés. " Ce samedi nous serons mieux organisés que lundi dernier, des cartes seront distribuées et permettront aux personnes de bien repérer les secteurs et les recherches devraient durer 3 heures environ", nous précise Guy Moisan, adjoint au maire . L'élu nous explique aussi que "plus le temps passe, plus les chances de retrouver vivante Claire diminuent mais cette mobilisation est importante pour sa famille et ses proches ".

Des affiches ont été placardées un peu partout dans le secteur de Saint-Péver

Toute personne susceptible de détenir des informations peut contacter la brigade de gendarmerie de CALLAC au 02.96.45.50.18 ou composer le "17".