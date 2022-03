Nuit d'ivresse et cocktail mortel pour l'homme retrouvé mort à Saint-Pierre-d'Oléron

Le voile se lève peu à peu autour de la mort qualifiée de "suspecte" d'un homme de 29 ans en début de semaine sur l'Ile d'Oléron. Mardi matin, son corps sans vie a été découvert au domicile d'un ami âgé de 30 ans à Saint-Pierre-d'Oléron. C'est ce dernier, en état d'ébriété, qui a prévenu une voisine avant l'arrivée des secours.

Devant l'incohérence de son témoignage, il a été placé en garde à vue, même si l'examen du corps réalisé sur place par le légiste n'a pas permis de conclure formellement au caractère criminel du décès, ni de l'exclure.

L'autopsie pratiquée mardi a mis en évidence "un syndrome asphyxique majeur probablement d'origine toxique pouvant expliquer le décès". Aucune lésion suspecte récente n'a été identifiée. Mais des expertises complémentaires ont été ordonnées.

Cocktail mortel

Dans un communiqué, le procureur de la République de La Rochelle Laurent Zuchowicz précise que les mise en cause a nié toute action criminelle et expliqué qu'après avoir joué avec la pétanque, les deux hommes ont passé la soirée chez lui. Au programme, télé, musique, alcool et drogue.

Du cannabis, mais aussi des produits de substitution "pour se défoncer". Du Subutex et du Seresta. Un cocktail explosif et mortel. Son hôte dit avoir "déliré" et a mis de la peinture sur les cheveux de son ami endormi, lui a rasé la barbe et découpé son pantalon avec des ciseaux "pour s'amuser". Le lendemain matin, en constatant son décès, il a tenté en vain de le réanimer. Pris de panique il a nettoyé les lieux et jeté divers objets personnels de copain de beuverie de peur d'être accusé de meurtre.

Sous contrôle judiciaire

Après avoir ouvert une enquête pour meurtre, le parquet a finalement qualifié l'information judiciaire du chef "d'administration de substance nuisible ayant entrainé la mort sans intention de la donner". Un placement en détention provisoire a été requis, mais le juge d'instruction l'a finalement placé sous contrôle judiciaire.

Le mis en cause est présenté comme inséré professionnellement mais rencontrant des problèmes d'addiction aux stupéfiants. L'homme est loin d'être un inconnu de la justice puisqu'il a déjà été condamné pour des violences volontaires aggravées avec ITT, pour une suspension de son permis de conduire, une dégradation d'un bien et détention non autorisée d'une arme de catégorie B.