Saint-Pierre-des-Corps : après l'incendie de son cabinet médical, le maire dénonce un climat délétère

Il s'est laissé le week-end pour préparer sa réponse. Silencieux jusque-là, le maire de St-Pierre-des-Corps, Emmanuel François a convoqué la presse ce lundi 5 septembre pour revenir sur l'incendie volontaire contre son cabinet médical, dans la nuit du jeudi 1er à vendredi 2. Il s'agit du deuxième feu criminel en l'espace de six mois contre ce local situé dans le quartier de la Rabaterie.

Pour décrire le sentiment qui l'habite, lui emprunte une citation au philosophe Averroès. "L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence." L'élu met en avant "des rumeurs ou encore des propos biaisés, qui se propagent encore et encore, venant dénigrer, bafouer, diaboliser l’action municipale". Et il fait les comptes : "En deux ans de mandat, nous en sommes à six incendies criminels contre des élus de notre équipe municipale et il y a aussi des courriers de menaces de mort. Ça va trop loin."

Un rassemblement citoyen organisé vendredi 9 septembre

Emmanuel François prend notamment l'exemple du vote du budget en déséquilibre l'an dernier pour combler le déficit de la ville et il accuse l'opposition de gauche sans la nommer. "En 2019, on accusait un retard de 800.000 euros et de 200.000 euros en 2020. On aurait pu emprunter mais on n'aurait pas réglé le problème. On a fait le choix, sincère, de voter un budget en déséquilibre. Et qu'est ce qui a été dit ? Que monsieur le maire ruinait la ville. Que voulez-vous répondre face à de telles accusations, qui derrière, se propagent dans la ville ? Comment voulez-vous vous défendre ?" Il assure avoir certains chefs de groupe de l'opposition au téléphone, qui lui ont assuré qu'ils allaient changer leur méthode de communication. "C'est une bonne chose. On peut avoir des désaccords mais il faut rester ouvert au dialogue."

Sur les faits en eux-mêmes, Emmanuel François s'est montré dépité. "Comment peut-on incendier un cabinet médical en plein cœur du quartier prioritaire de la Rabaterie et priver la ville toute entière de deux médecins présents depuis presque 20 ans ?" Il promet que les consultations médicales reprendront dès que possible au GIP [NDRL : Groupement d'intérêt public] Pro Santé Santé Val-de-Loire, à côté de l'école Paul-Louis Courier de Saint-Pierre-des-Corps.

Sur proposition du conseil départemental, un rassemblement citoyen aura lieu vendredi 9 septembre, à 19h, devant le cabinet médical d'Emmanuel François. Le président du conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire, Philippe Paganelli, prendra la parole au nom de ses confrères.

Emmanuel François en appelle à l'État pour améliorer la sécurité

Enfin, Emmanuel François demande l'aide de l'État pour lutter face à l'insécurité dans sa ville. "J'en appelle à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur et à Mme. Lajus, préfère d'Indre-et-Loire. Nous avons besoin de moyens financiers et humains pour mener à bien un projet global en termes de sécurité et de prévention, qui soit à la hauteur de l’enjeu et de l’urgence de la situation."

Il met en avant l'armement de la police municipale, qui est selon lui, "indispensable, car elle ne peut pas intervenir dans les quartiers prioritaires si elles n'ont pas les moyens de se défendre." En novembre, des caméras de vidéoprotection seront installées à Saint-Pierre-des-Corps. Cela a été acté récemment en conseil municipal.