A la demande de la famille d'Ali Ulun, mortellement tabassé pour une place de parking, la marche blanche prévue samedi est annulée. La famille s'inquiète d'éventuelles dérives. Elle veut vivre son deuil en famille et faire rapatrier le corps en Turquie.

Saint-Pierre-des-Corps, France

Après le choc provoqué par la mort d'Ali Ulun, ce chauffeur de bus tué samedi dernier sur le parking du centre commercial des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps, il n'y aura pas de marche blanche en hommage à la victime dans les prochains jours. Malgré les multiples appels lancés sur les réseaux sociaux, la famille ne le souhaite pas.

La famille veut vivre son deuil en famille

La famille souhaite vivre son deuil dans la tranquillité, elle veut vivre son deuil en famille. Ali avait fait savoir de son vivant qu'il souhaitait être enterré en Turquie aux côtés de son père. La famille s'attache donc à organiser le rapatriement du corps et à préparer son enterrement. La maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, s'est entretenue au téléphone mardi avec la famille. Les très proches d'Ali ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas la tenue d'une marche blanche et de toute autre manifestation de soutien.

La famille s'inquiète d'éventuels débordements

La famille se dit inquiète d'éventuels débordements qui pourraient se produire durant ces hommages. Des débordements déjà constatés sur les réseaux sociaux. En attendant c'est un immense élan de solidarité et de compassion qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux on peut voir le visage d'Ali encore tout sourire, on voit aussi des #JesuisAli sur fond noir comme avec #JesuisCharlie en 2015.

C’est triste de se dire qu’aujourd’hui la vie ne tient plus qu’à un fil.. à une pauvre place de parking. #JesuisAlipic.twitter.com/loWMqUcJDQ — andréa. 🌸 (@Adeafch_) September 17, 2018

Un contraste entre l'hommage sur les réseaux sociaux et l'absence de fleurs ou de bougies sur le parking

Depuis plus de 48h, des centaines de personnes commentent cette agression. Très vite, certains lancent des appels à une marche blanche sur les lieux mêmes du drame. Et pourtant au centre commercial des Atlantes justement, il n'y a aucun signe d'hommage, ni fleurs, ni bougies, ni dessins, pas même un hommage, même symbolique de la part du centre commercial.

Le lieu de l'agression est redevenu une simple place de parking. Les 70 commerçants de la galerie annoncent qu'ils respecteront prochainement une minute de silence. Chez Fil Bleu on dit réfléchir à des initiatives. Une cagnotte a été mise en place par des proches. Une autre cagnotte est déjà ouverte depuis lundi après-midi sur internet.