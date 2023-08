Saint-Pierre-des-Corps : la police lance un appel à témoins après la disparition d'un adolescent tchadien

Ses parents se sont présentés au commissariat, ce mercredi 30 août, pour déclarer sa disparition. Ils sont sans nouvelles de leur fils Ahmat Adam Mbodou, depuis lundi et ils s'inquiètent d'autant plus que le jeune Tchadien de 12 ans, mais qui fait bien plus que son âge, est handicapé moteur et n'a pas accès à la parole.

Domicilié à Saint-Pierre-des-Corps, mesurant 1,75 mètre et de corpulence assez forte, il est susceptible d'avoir quitté la commune. Lundi, la dernière fois qu'il a été aperçu, il était vêtu d'une chemise noire et d'un pantalon bleu. Il n'avait pas sa pièce d'identité sur lui.

Le 17 à appeler en cas d'informations

Étant donné son handicap et du fait qu'il soit mineur, la police de Tours prend très au sérieux cette disparition qu'elle juge inquiétante. Elle lance un appel à témoins. Si vous avez des informations susceptibles de l'aider, il faut composer le 17.