Saint-Pierre-des-Corps: suite à des cas covid, l'école maternelle Courier-Marceau est fermée jusqu'au 6 avril

L'école maternelle Marceau-Courrier est fermée depuis ce lundi et au moins jusqu'au 6 avril, suite à la découverte de cas avérés de covid.

Suite à des cas avérés de covid, l'Inspection académique a décidé de fermer toute la semaine l'école maternelle Courier-Marceau à compter du lundi 29 mars et au moins jusqu'au 6 avril. Tout dépendra de l'évolution de la situation précise la direction académique. L'école élémentaire, elle, reste ouverte.

Les enseignants assureront les cours en distanciel, le temps de cette fermeture.

Un accueil réservé aux enfants de personnels prioritaires

Un accueil d'enfants de parents dits "prioritaires" est mis en place. Cela concerne les enfants des professionnels des établissements de santé du public et du privé, des professionnels de santé libéraux, du personnel des établissements et des services sociaux et médico-sociaux comme les Ehpad, des assistants maternels en exercice.

Mais également, les enfants du personnel affecté aux missions de protection de l’enfance, des agents des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise dans les préfectures, des agences de santé, des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers, ou encore des personnels des services pénitentiaires et membres de la filière de dépistage (laboratoire, centre de dépistage).