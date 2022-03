Saint-Pierre-des-Corps : un rendez-vous galant se transforme en guet-apens, un homme roué de coups

Un homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'un guet-apens, ce samedi 19 mars, à Saint-Pierre-des-Corps. Alors qu'il pense se rendre à un rendez-vous galant, quatre individus le frappent à coups de crosse et le dépouillent.

Le rendez-vous était donné devant le centre commercial de la Rabaterie, à Saint-Pierre-des-Corps. Un rendez-vous galant, convenu sur le réseau social Snapchat, auquel se rend un homme d'une cinquantaine d'années, vers 21h30 ce samedi 19 mars. Mais une fois sur place, il tombe dans un guet-apens, roué de coups et volé par quatre individus.

La victime frappée à coups de crosse et coups de pied

Le Tourangeau a d'abord rendez-vous devant le centre commercial. Un message lui enjoint ensuite de passer à l'arrière du centre, pour davantage de discrétion. C'est à ce moment-là qu'il est pris à partie par quatre personnes. Armées d'une crosse, elles lui assènent des coups sur le crâne et lui donnent des coups de pied dans le ventre.

Les individus en profitent également pour le dépouiller. Son téléphone, portefeuille et même sa voiture sont volés. Le véhicule est retrouvé par la police nationale un peu plus tard dans la soirée, abandonné et simplement verrouillé.

La victime, blessée, a dû être transportée à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête est ouverte pour identifier les quatre agresseurs.