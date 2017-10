Saint-Pierre-du-Mont : les agresseurs présumés d'un octogénaire landais arrêtés

Les agresseurs présumés d'un octogénaire, habitant Saint-Pierre-du-Mont ont été arrêtés ce mardi. Le papi de 88 ans a été victime d'un "Home-Jacking" lundi soir. Deux personnes l'ont agressé, avant de lui voler son téléphone et sa voiture.

Les agresseurs présumés d'un habitant de Saint-Pierre-du-Mont ont été interpellés ce mardi. Il sont accusés d'avoir violenté un Landais de 88 ans et de lui avoir volé notamment sa voiture. Lundi soir vers 20 heures, l'octogénaire ouvre la porte de sa maison de Saint-Pierre-du-Mont à deux jeunes. Ils prétextent vouloir passer un coup de téléphone, la personne âgée tourne le dos et reçoit un coup au visage. Quand elle reprend connaissance, son téléphone portable et sa voiture ont été volés.

Interpellations à Niort et Mont-de-Marsan

Les deux garçon, âgés de 16 et de 17 ans, ont été arrêtés ce mardi. L'un à Niort et l''autre à Mont-de-Marsan. Le soir des faits, le Centre Educatif Fermé de Saint-Pierre-du-Mont signale la fugue de deux adolescents.

Ce qui met les policiers sur la piste, c'est que l'un des jeunes a des attaches du côté de la Vendée. Les Montois prennent donc contact avec leurs collègues et finalement les policiers de Niort contrôlent la voiture. Grâce au fichier national, ils s'aperçoivent qu'elle est volée. A bord plusieurs jeunes prennent la fuite et l'un des suspects de Mont-de-Marsan est dans le lot. Les policiers le savent, ils le connaissent, lui, et ses habitudes. Il est finalement interpellé mardi en fin d'après-midi.

Le second suspect est interpellé à la gare de Mont-de-Marsan, à la descente du dernier train vers 23H30.

Tous les deux sont depuis en garde à vue, à Niort et à Mont-de-Marsan. Ils reconnaissent les faits et devraient être présentés ce jeudi aux magistrats en charge de leurs dossiers.

C'est le deuxième cas de "home-jacking" en l'espace de deux jours sur le secteur. Dans la nuit de dimanche à lundi, un couple de Montois a été victime d'un "home-jackin" alors qu'il dormait à poings fermés chez lui.