Saint-Pierre-du-Mont, France

Désormais le portail de la cour est fermé à clé et les portes de la maison aussi. On ne les y reprendra plus. Un couple d’octogénaire a été cambriolé en plein jour, ce vendredi midi à Saint-Pierre-du-Mont, dans le quartier de Mastric. L’épouse était même dans le jardin au moment où le voleur s’est introduit dans la maison. C’est elle, en rentrant dans la cuisine, qui l’a fait fuir. Elle a peur de sa vie.

Un complice qui les avait repérés ?

"Depuis quelques jours, maintenant que j’y repense, il y avait un garçon en pull rouge, qui passait devant la maison, se souvient l’octogénaire courageuse. Est-ce qu’il nous observait je ne sais pas, en tout cas, le cambrioleur a attendu que mon mari parte en voiture chercher le pain, moi j’étais au jardin, vers les poules. Quand je suis rentrée par la cuisine, je l’ai vu de dos, près du meuble télé, j’ai crié « qu’est-ce que vous faites là » mais je ne voulais pas m’approcher trop, il était très grand et costaud, j’ai eu peur qu’il me bouscule ! Il est tout de suite parti, j’ai couru derrière lui jusqu’au portail en criant « au voleur, au voleur » mais j’ai 81 ans, il était déjà loin et personne ne m’a entendu."

De l’argent liquide dans un vieux moulin à café

Le voleur aura quand même eu le temps de fouiller le salon et la cuisine et d’y trouver l’une des cachettes d’argent liquide du couple, dans le petit tiroir de l’un des moulins à café de collection, sur le rebord de la cheminée. A l’intérieur, plusieurs centaines d’euros, en billets, envolés. C’est la seule cachette que le cambrioleur a eu le temps de trouver mais le couple est bon pour une bonne frayeur.

"On aura toujours les clés dans la poche maintenant !"

Et une bonne leçon. "On aura toujours les clés dans la poche maintenant !", décrète son mari. "Plus question de laisser les portes de la maison ouverte même pour aller au fond du jardin, c'est triste mais tanpis." Un conseil de prudence confirmée par la police de Mont-de-Marsan : il faut bien sûr fermer grilles, portails et portes de vos cours et maisons pour ne pas tenter le diable. La police promet d'ouvrir l'oeil dans le quartier. Pour l'instant, aucun autre vol similaire n'a été signalé dans l'agglomération.