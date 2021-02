Saint-Pierreville : une adolescente de 16 ans portée disparue

Maggie D., 16 ans, a quitté son domicile à Saint-Pierreville (Ardèche) ce lundi matin. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis. Les gendarmes ont lancé les recherches et un appel à témoins.

Maggie, 16 ans, est partie de chez elle ce lundi pour prendre le car scolaire qui devait l'amener au lycée Vincent d'Indy de Privas où elle est scolarisée. Mais l'adolescente n'a pas pris le bus et ses proches sont sans nouvelle depuis. Les gendarmes ont démarré les recherches sur le terrain. Une équipe cynophile et un hélicoptère notamment inspectent la zone de Saint-Pierreville. Un appel à témoins est lancé. Maggie D. mesure 1,65 mètre, a les cheveux longs colorés en rouge, une corpulence normale. On ignore comment elle était habillée en partant de chez elle ce lundi matin. Si vous avez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous êtes invités à appeler le 17.