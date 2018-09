St Priest en Jarez, France

Les cours sont terminés au moment des faits. Il est presque 19 heures quand une bagarre éclate entre plusieurs jeunes. Dans les faits, c'est quasiment un lynchage puisque ce sont une dizaine de jeunes qui s'en sont pris à un autre âgé de 17 ans. La victime est coincée sur un grillage à l'entrée du parc Jean-Marc et subit coups de poings et coups de pieds. Une scène très violente selon les témoins qui ont appelé les secours.

Le jeune homme a perdu connaissance et a été pris en charge par les passants avant que les secours n'interviennent. On ne connaît pas la raison qui a mené à ce déferlement de violence. Le lycée que nous avons contacté n'en dira pas plus, il ne souhaite pas être associé à cette bagarre car elle s'est déroulée en dehors de ses murs. Trois jeunes ont été interpellés, l'un a 17 ans, les deux autres au 16 ans.