Bretagne : le radeau de survie de deux marins disparus retrouvé vide

Saint-Quay-Portrieux, France

"On a retrouvé des débris, cordes, casiers, bidons et le radeau de survie déclenché mais personne à bord, gonflé mais vide", raconte Frédéric Pellé, membre des sauveteurs en mer de Saint-Quay-Portrieux qui a participé aux recherches dans la nuit. "Nous avons été appelés à 3h du matin pour une balise de détresse déclenchée, on en savait pas trop plus".

Le bateau de pêche, L'Ophélie, a disparu dans le secteur du phare du Grand Léjon au large de Saint-Quay-Portieux. A son bord, deux marins pêcheurs.

Des recherches se poursuivent avec des hélicoptères, bateau de la Marine, bateaux de pêche, vedettes de sauveteurs en mer. La météo n'était pas particulièrement défavorable dans cette zone cette nuit.