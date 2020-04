Saint-Quentin-Fallavier : détenu, il crache au visage des surveillants

Le syndicat de surveillants pénitentiaires UFAP-UNSA Justice demande le transfert d’un détenu violent actuellement incarcéré à Saint-Quentin-Fallavier dans une unité dédiée. Hier mercredi, selon le syndicat, ce détenu a tenté de porter des coups à un agent au moment de la promenade de l’après-midi. Le soir, au moment du repas et alors qu’il est en quartier disciplinaire, il donne un coup de pied à un surveillant. Il est maitrisé, mais se débat et se blesse à la lèvre… « il crache à plusieurs reprise salaire et sang au visage des personnels » souligne le syndicat dans un communiqué. « L'UFAP UNSA Justice tient également à souligner l'engagement des personnels qui dans le contexte sanitaire actuel sont mis à rude épreuve."