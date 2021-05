Saint-Quentin-Fallavier : incendie dans une cellule du quartier d'isolement, pas de blessé

Un incendie s'est déclaré dans une cellule du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, plus précisément dans le quartier d'isolement. Les pompiers ont été appelés vers 20h30, les surveillants ne parvenant pas à éteindre le sinistre. Compte-tenu du caractère sensible du site et de sa configuration, 59 soldats du feu ont été envoyés sur place, ainsi que 23 engins. Mais à leur arrivée, les surveillants étaient finalement parvenus à éteindre l'incendie. Le détenu de la cellule en question n'a pas été blessé ni intoxiqué ; il n'a pas été hospitalisé. Précisons qu'il ne s'agit pas de Nordahl Lelandais, incarcéré précisément dans ce quartier d'isolement. Ce dernier vient d'être condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer.