Saint-Rambert-d'Albon : incendie dans un local du groupe scolaire Pierre Turc-Pascal

Saint-Rambert-d'Albon, France

Un feu d'origine électrique dans un local de restauration scolaire.

Plus de peur que de mal ce mercredi peu après 17h au groupe scolaire Pierre Turc-Pascal de Saint-Rambert d'Albon. Un dégagement de fumée a été constaté dans un local qui sert à réchauffer les plats pour la cantine. Six enfants en activité périscolaire et deux adultes présents à ce moment là se sont mis en sécurité et ont évacué les lieux. Le feu d'origine électrique a été rapidement éteint par la vingtaine de pompiers qui s'est rendue sur place. Il n'y a pas de blessé et la mairie a prévu de s'organiser pour déplacer les 50 enfants qui mangent chaque jour dans ce groupe scolaire dans une autre salle de l'établissement en attendant de nettoyer les dégâts causés par la fumée.