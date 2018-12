Saint-Rambert d'Albon : information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat

Un jeune Isérois a été très grièvement blessé par balle à Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) après une soirée en boîte en nuit. Six Drômois ont été présentés à un juge d'instruction ce mardi soir.

Saint-Rambert-d'Albon, France

Y a t'il eu tentative d'assassinat ce week-end à Saint-Rambert d'Albon? C'est sur ce motif en tout cas que le Parquet de la Drôme a demandé l'ouverture d'une information judiciaire.

Deux jeunes drômois de 17 et 19 ans ont été présentés mardi soir à un juge d'instruction. Ils font partie du groupe qui s'est battu avec des Isérois à la sortie de boîte de nuit dimanche vers 5h du matin. Un jeune de Péage-de-Roussillon a été blessé par balle, il est hospitalisé, très grièvement blessé, à Lyon.

Pronostic vital engagé pour le blessé par balle

Le pronostic vital de ce jeune de 25 ans environ est engagé, pour un contentieux qui semble partir d'une broutille. Des Isérois approchent des Drômoises en boite de nuit, ce qui ne plaît pas aux jeunes qui les accompagnent. Il y a une première bagarre entre les deux groupes à Saint-Rambert-d'Albon, bagarre sérieuse avec pierres et barres de fer.

Les Isérois tentent de prendre la fuite, mais leur voiture est poursuivie par des Drômois sur la Nationale 7, percutée, et immobilisée. Au même moment, d'autres Drômois sont partis chercher un fusil : ils rejoignent les Isérois sur le lieu de l'accident et tire sur le conducteur.

Les principaux suspects ont 17 et 19 ans

Six Drômois au total sont soupçonnés d'avoir pris part à cet affrontement, mais pas tous au même niveau. Deux jeunes risquent plus. Un mineur de 17 ans, propriétaire présumé du fusil. Un jeune majeur de 19 ans, auteur présumé du coup de feu.

Le Parquet a demandé ce mardi à ce qu'ils soient placés en détention provisoire, et mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat pour le plus jeune, pour tentative d'assassinat pour le second.

Pour les quatre autres impliqués, le Parquet a demandé leur placement sous contrôle judiciaire pour violences volontaires.