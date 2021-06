Saint-Rambert-d'Albon : une fillette grièvement blessée après avoir été mordue par des chiens

Une fillette de 10 ans a été attaquée, ce jeudi 17 juin, par des chiens à Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme. Vers 17h30, cette petite fille était avec sa maman. En rentrant des courses, elles se sont arrêtées chez une amie de la mère de famille qui a trois chiens, croisés malinois.

Les molosses ont alors échappé à la surveillance de leur maîtresse. On ne sait pas encore pourquoi mais les trois chiens se sont rués sur la fillette et l'ont mordu. Sa maman et un voisin ont essayé de s'interposer. Ils ont également été mordus aux bras, plus légèrement que la petite fille qui a été grièvement blessée.

La fillette, sa maman et le voisin ont été emmenés au centre hospitalier d'Annonay. Les chiens ont été confiés à un refuge SPA de Lyon. Une enquête est en cours, la propriétaire des trois chiens va devoir s'expliquer devant les gendarmes.