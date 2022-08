En manque d'argent, un saisonnier cachait de la drogue dans un camping de Saint-Raphaël

Comme vous le révélait France Bleu Provence la semaine dernière, 32 kilos de cannabis et 300 comprimés d'ecstasy ont été saisis par les policiers de la Sûreté Urbaine de Fréjus. Tout est parti du signalement à la police d'un employeur qui n'avait plus de nouvelle d'un de ses travailleurs saisonniers âgé d'une vingtaine d'années et originaire du Sud-Ouest de la France.

Le saisonnier servait de "nourrice"

En entrant dans le logement du saisonnier, situé dans un camping d'Agay, à Saint-Raphaël, les policiers ont découvert tout d'abord deux "savonnettes" de résine de cannabis sur la table du salon. Etant donné la forte odeur présente dans le logement, ils ont décidé de poursuivre leurs investigations en présence d'un chien de détection. "Rocky", a ainsi permis de découvrir 7 kg de résine de cannabis supplémentaires.

L'employé a été interpellé le soir même par la BAC. Durant sa garde à vue, le jeune homme a indiqué ne servir que de "nourrice", motivé par le besoin d'argent. Suite à ses indications, la police a pu interpeller trois individus dont deux originaires de Seine-Saint-Denis, dans un appartement raphaëlois. A l'intérieur, 25 kilos supplémentaires de cannabis, ainsi que 300 comprimés d'ecstasy ont été saisis.

Le saisonnier et deux des individus originaires de région parisienne ont été déférés vendredi dernier. Placés en détention provisoire, ils seront jugés début septembre à Draguignan pour détention de produits stupéfiants et risquent dix ans d'emprisonnement.