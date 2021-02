En Corrèze à Saint-Rémy une soixantaine de cadavres d'ovins découverts dans une exploitation

Ce jeudi matin à Saint-Rémy en Haute-Corrèze les gendarmes et les services vétérinaires ont procédé à l'évacuation de brebis et agneaux d'une exploitation. Près de 60 animaux y ont été découverts morts en état de putréfaction.

C'est une scène d'horreur qui attendait les services vétérinaires de la Corrèze venus dans une ferme de Saint-Rémy près de Sornac en Haute-Corrèze, assistés de la gendarmerie, où des signalements de maltraitance des animaux avaient été signalés. Ils ont découvert sur place des cadavres putréfiés d'ovins, 32 brebis et 27 agneaux exactement. 77 autres brebis et 2 agneaux étaient encore en vie et ont été immédiatement pris en charge par l'association de protection animale OABA qui avait été associée à l'opération. Un animal trop mal en point a dû être euthanasié. Une dizaine d'autres animaux vivants qui n'ont pas pu être rattrapés, divagueraient encore dans les environs.

Une signalement de maltraitance avait été reçu par la gendarmerie. Le troupeau appartenait à une dame de 84 ans, seule, qui n'arrivait visiblement plus à s'occuper de ses animaux. Une enquête est ouverte. La dame très affectée a été prise en charge médicalement.