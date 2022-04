Saint-Roch : le gérant de la casse sauvage de nouveau condamné, 48.000 euros en liquide retrouvés

Le procureur de la République de Tours annonce, ce vendredi 8 avril, la condamnation à 9 mois de prison ferme du gérant de la casse sauvage de Saint-Roch, au nord de Tours. Lors d'une opération de contrôle effectuée sur réquisition le 5 avril, les enquêteurs ont retrouvé 180 épaves de véhicules et plus de 200 tonnes de métaux et déchets en tout genre (moteurs, pneus, batteries, huiles...). Près de 48.000 euros en liquide ont également été retrouvés sur place.

Le gérant, âgé de 61 ans, n'avait tenu aucun registre de son activité illicite et avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2019 par le tribunal correctionnel de Tours. Jugé le jeudi 7 avril, il a été condamné à une peine de prison de six mois ferme, ainsi qu'à la révocation de sa peine de trois mois avec sursis, prononcée en 2019.

Il devra également remettre en l'état les lieux à ses frais dans un délai de 1 an.