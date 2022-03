Saint-Romain-d'Ay : le courant est revenu pour les 350 foyers privés d'électricité

En Ardèche l'électricité a été rétablie pour les 350 foyers plongés dans le noir à Saint-Romain-d'Ay et ses alentours depuis cette nuit. Le courant est revenu ce dimanche 6 mars à 10h59.

C'est un accident qui est à l'origine de cette panne d'électricité. Ce dimanche 6 mars, vers 3h30 du matin, une voiture percute un poteau EDF en béton d'une ligne moyenne tension 20.000 Volts sur la route départementale 221 qui relie Saint-Romain-d'Ay et Ardoix en Ardèche. Le choc est violent car le poteau EDF en béton est plié. Le poteau est rempli de fer et tout le béton a été éjecté par la voiture. Le conducteur s'en sort avec de légères blessures. Il a été transporté vers l'hôpital d'Annonay.

À partir de 3h30, 350 foyers se retrouvent privés d'électricité à Saint-Romain-d'Ay et ses alentours. Au lever du jour une équipe d'astreinte d'ENEDIS s'est rendue sur les lieux à l'aide d'une grue pour décrocher les câbles du poteau et pousser le poteau. Les agents ont ensuite procédé aux manipulations sur le réseau et ont activé les lignes de secours. Tous les foyers ont pu être réalimentés en électricité ce dimanche à 10h59.

Les travaux de réparation définitifs vont être réalisés par les équipes d'ENEDIS ce lundi 7 mars. Les 350 foyers seront à nouveau coupés d'électricité ce lundi mais ils s'agit vraiment d'une microcoupure le temps de rebrancher la ligne.