Saint-Sébastien-sur-Loire : encore des clous et des vis dispersés sur une piste cyclable

Des clous et des vis ont été dispersés sur une voie réservée au vélo à Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est la cinquième fois depuis le début de l'année. Le maire dénonce un acte malveillant et dangereux et envisage d'installer de la vidéo-surveillance