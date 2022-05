Saint-Sébastien-sur-Loire : un homme interpellé pour avoir incendié plusieurs fois le garage de sa résidence

Les habitants de la résidence de la Jaunaie à Saint-Sébastien-sur-Loire vont pouvoir souffler. La police a interpellé un homme soupçonné d'être le responsable de trois incendies de véhicules, des faits qui s'étalent sur près de trois ans. Les enquêteurs ont mis la main sur ce quinquagénaire ce lundi. Ce dernier a reconnu les faits et explique qu'il était alcolisé à chaque fois. Une sorte de pyromane ivre qui a empoisonné la vie des habitants.

La première fois c'est le 28 juin 2019. Le soir, il incendie une voiturette stationnée dans le garage. Les flammes se propagent à d'autres véhicules. Les pompiers évacuent une centaine de personnes. Deux résidents ont été intoxiqués à cause des fumées. Notre pyromane recommence pour le réveillon de Noël en 2019, toujours dans la soirée. Il incendie de nouveau le garage et plus de 50 personnes sont évacuées du bâtiment.

Le dernier fait en date remonte au 18 d'avril 2021, cette fois cela se passe en pleine journée, dans le local à vélos, situé au sous-sol. Encore une fois, les pompiers interviennent et sortent plus de 70 personnes de leurs appartements.

La police fait le lien entre ces différents délits, tous dans le parking de cette résidence. Une caméra de vidéosurveillance a permis aux enquêteurs de trouver l'identité de cet homme. Au total, le préjudice s'élève à plus de 365.000 euros. Après une expertise psychiatrique, il a été déterminé que le suspect est responsable pénalement des faits commis. Il doit être présenté au tribunal ce mercredi.