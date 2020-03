Saint-Secondin : un homme écroué pour avoir foncé sur les gendarmes avec son scooter

La scène s'est déroulée en plein jour. Des gendarmes se livrent à des contrôles pour vérifier que les règles du confinement sont bien respectées sur la commune de Saint-Secondin près de Gençay (Vienne).

Ils arrêtent une jeune femme en scooter. Elle est en règle et repart. Mais son compagnon revient quelques instants plus tard, au guidon du même scooter. Les gendarmes lui font signe de s’arrêter, mais au contraire, il se met à accélérer et leur fonce dessus à deux reprises en les insultant copieusement.

Toxicomane et déjà connu de la justice

Les militaires l’évitent de justesse. Pas de blessés mais une grosse frayeur pour eux. Le chauffard de 27 ans est interpellé peu après chez lui. Toxicomane, connu de la justice pour des violences et des outrages, il s’en serait pris aux forces de l’ordre parce qu’il était énervé et en manque de produits stupéfiants.

Écroué à Vivonne, il pourrait être jugé en comparution immédiate ce lundi à Poitiers si un avocat commis d'office est disponible. Dans le cas contraire, l'affaire sera renvoyée.