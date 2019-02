Saint-Sorlin-en-Valloire : une marche blanche organisée samedi en mémoire d'Axelle, tuée dans le Vaucluse

Saint-Sorlin-en-Valloire, France

"Qui que vous soyez, que vous la connaissiez de près ou de loin, vous êtes les bienvenus." Les proches d'Axelle, cette jeune Drômoise tuée dans le Vaucluse, veulent voir le plus de monde possible à la marche blanche organisée ce samedi. Un événement a été lancé sur Facebook, appelant tous ceux qui le veulent à y participer, pour "condamner cette injustice" et "éviter que de tels drames se reproduisent."

Capture d'écran Facebook - .

Départ de la marche blanche à 14h30

Axelle s'était installée dans le Vaucluse pour un stage. Elle a été étranglée par un homme de 34 ans, qui est aujourd'hui interné en unité psychiatrique à l'hôpital de Montfavet.

Elle était très impliquée dans la vie de la commune. La marche blanche partira de la place de l'Eglise à 14h30, et devrait durer jusqu'à 17h30. Les personnes présentes sont invitées à porter un tee-shirt blanc et à venir avec une rose blanche. Une collecte d'argent sera aussi organisée, pour aider la famille d'Axelle dans les démarches judiciaires à venir.