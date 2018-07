Saint-Sornin, France

La salle omnisports de Saint-Sornin, près de La Rochefoucauld en Charente, a d'abord accueilli les sinistrés de l'orage de grêle du 4 Juillet. Alors que les maisons, dont les toits sont bâchés depuis trois semaines, continuent d'être réparés par leurs propriétaires ou par des professionnels, la mairie a créé une cellule d'aide aux habitants. Tous les problèmes des villageois sont évoqués : relogement, recontruction des maisons, certificats d'urbanisme, assurances. Le gymnase a été transformé en bureau d'aide sociale.

Les habitants sont venus nombreux pour évoquer leurs problèmes à tour de rôle © Radio France - Pierre MARSAT

Une cellule de relogement a été créée par le maire dès le 9 Juillet, pour mettre en relation des particuliers qui proposent un hébergement dans la région, et ceux qui ont tout perdu. Déjà, 120 familles ont ainsi été relogées, et la commune dispose encore de 80 logements disponibles, soit en dur (maisons, appartements), soit du type mobil-homes.

Pierrette et Marc Sube ont trouvé un appartement à La Rochefoucauld © Radio France - Pierre MARSAT

Les lits et les couvertures ont disparu du gymnase de Saint-Sornin. Ils ont été remplacés par des tables et des chaises, sous les panneaux de basket. Des piles de vêtements, rangés par tailles, attendent ceux qui n'ont même plus de quoi se vêtir.

Justine Sauvard a pu rester dans sa maison avec son enfant de trois ans, mais elle vit dans le stress permanent © Radio France - Pierre MARSAT

La cellule psychologique, installée depuis le 5 Juillet, continue de travailler, par téléphone, en cas de besoin.

Le maire de Saint-Sonin, Michael Canit © Radio France - Pierre MARSAT