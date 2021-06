Saint-Sulpice : un accident de la route fait cinq blessés dont deux graves

Deux personnes ont été gravement blessées dans un accident de la route entre deux voitures, ce samedi matin sur la D2 à hauteur de Saint-Sulpice, au sud de Beauvais dans l'Oise. L'une d'entre elles a été héliportée à l'hôpital d'Amiens. Trois autres sont plus légèrement blessées. Certaines d'entre elles ont dû être désincarcérées de leur véhicule par les équipes du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise).

En tout, plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers, cinq véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et trois équipes médicales ont été déployés pour prendre en charge les blessés. La circulation a été perturbée le temps de la désincarcération.