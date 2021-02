Saint-Valentin : à la SPA de Brugheas, 177 animaux cherchent "un plan sérieux"

Animaux cherchent concubins humains pour relation sérieuse. Au total, ils seraient environ 3 000, dispatchés dans les 62 refuges et Maisons SPA que compte l'association en France. Parmi eux, 177 sont abrités au refuge de Brugheas.

Chats, chiens, rongeurs, lapins, tourterelles, bouc... Comme les humains, ces animaux ont tous des caractères différents et des critères amoureux bien précis. Responsable du refuge bourbonnais, Cécile Maes les connais mieux que quiconque.

"La première chose, c'est qu'ils cherchent des maîtres avec des styles de vie et des lieux d'habitation adaptés : il faut qu'ils puissent passer du temps ensemble, et pour les chiens, aller se promener à deux. Les canins ont véritablement besoin de renifler des odeurs à droite à gauche."

A Brugheas, 49 chiens cherchent un "plan sérieux". © Radio France - © Romane Brisard

Autre condition non négligeable : les futurs concubins doivent être responsables. Car au refuge de Brugheas, presque tous les animaux ont déjà expérimenté la lâcheté de l'Homme. 80% d'entre eux arrivent par le biais de la fourrière après avoir été abandonnés sur la voie publique. Les 20% restant, par le biais de perquisitions ou, pour les plus chanceux, emmenés directement par des maîtres submergés.

"Avoir un animal, cela implique des coûts alimentaires et vétérinaires, mais aussi toute une organisation lorsque l'on part en vacance : il faut penser à trouver une pension, ou le faire garder à la maison, ou l'emmener avec soi. C'est essentiel.", insiste la directrice.

A Brugheas, 104 chats cherchent un "plan sérieux". © Radio France - © Romane Brisard

Et pas de flirts d'un soir ou d'un mois : tous sont en quête d'un amour pour la vie. C'est pourquoi la SPA travaille depuis le début de l'épidémie a renforcer sa politique d'adoption, explique Cécile Maes. "On a eu plus de candidats à l'adoption ces derniers temps, car beaucoup de monde pense au reconfinement. Certains veulent adopter pour avoir de l'affection en cas de cloisonnement, d'autres, pour se servir du prétexte de la balade pour pouvoir sortir...".

Autant de préoccupations que Jean-Pierre Bernard ne néglige pas. Venu récemment au refuge de Brugheas adopter quatre lapines albinos nés en laboratoire, il est consciencieux d'offrir une vie plus verte à ces nouvelles concubines : "Ça fait quarante ans que je sauve des animaux, et bien sûr, cela demande beaucoup de travail. Mes gamins, comme je les appelle, ont besoin d'une nourriture adaptée à leurs besoin, de traitements, de gambader librement dans leurs enclos... Certains n'ont jamais vu d'herbe avant d'arriver chez moi ! Bien s'en occuper, c'est une motivation de tous les jours".

Cette lapine née en laboratoire gambade aujourd'hui dans l'enclos vert de Jean-Pierre Bernard. © Radio France - © Romane Brisard

Les 177 animaux patientent à Brugheas dans l'espoir de trouver leur âme sœur. Pour les sauver d'une énième Saint-Valentin seuls, un simple appel - au 04 70 32 43 42 - ou un mail - à l'adresse brugheas@la-spa.fr - suffisent pour prendre rendez-vous au refuge, rencontrer leurs maîtres temporaires... Et plus, si affinité.