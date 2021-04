Saint-Valery-en-Caux totalement privée d'eau potable

Les 5.000 habitants de Saint-Valery-en-Caux sont ce vendredi matin privés d'eau potable. Une importante canalisation d'eau a rompu cette nuit vers 3h du matin route de Manneville-és-Plains. Les services techniques sont sur place mais le retour à la normale n'est pas privé avant la mi journée.

Benjamin Gorgibus, adjoint au maire et vice-président à la communauté de communes de Saint-Valery-en-Caux s'est rendu sur place: "Une tuyauterie d'eau potable a lâché du réservoir principal d'alimentation de la commune, ce qui fait que nos usagers n'auront pas d'eau pendant quelques heures. C'est une tuyauterie en fonte qui date de plus d'une trentaine d'années et qui a lâché sur environ un mètre. Un geyser d'eau est apparu sur le bord de la voie publique route de Manneville es Plains sur la RD 68. La pression de 3 bars s'est cassée progressivement. J'ai essayé d'avertir des boulangers et notre hôpital local".

Canalisation d'eau rompue

Pour le moment la mairie n'envisage pas de distribution d'eau car tout devrait être rétabli dans la journée.