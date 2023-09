Saint-Valery-en-Caux : un homme en détention provisoire, soupçonné de meurtre, sa compagne mise en examen

Un homme de 33 ans a été placé en garde à vue puis en détention provisoire, ce jeudi 7 septembre, soupçonné d'avoir tué un autre homme de 43 ans, lundi 4 septembre à Saint-Valery-en-Caux. Le tout sur fond de trafic de stupéfiants, explique dans un communiqué le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.

ⓘ Publicité

Quatre plaies sur la victime

Lors de l'autopsie de la victime, "le médecin légiste a relevé la présence de quatre plaies franches provoquées par arme blanche, localisées en régions cervicale, thoracique et sur le bras", détaille le procureur.

L'enquête, confiée à la brigade des recherches de Fécamp a vite mis la lumière sur un suspect : un homme de 33 ans, qui aurait eu, selon le parquet, une "vive altercation dans un contexte lié au trafic de stupéfiants" avec la victime. Ces deux hommes ayant déjà été placés en garde à vue récemment dans une affaire similaire.

L'homme explique qu'il voulait se défendre

Des gendarmes interviennent donc à son domicile ce mardi 5 septembre au matin. Sa compagne y est interpellée et placée en garde à vue pour "non-assistance à personne en danger" et "recel d'objet pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". L'homme recherché, lui, est en fuite. Il a fini par se rendre à la gendarmerie et placé en garde à vue pour "assassinat". Une information judiciaire a été ouverte.

Ce jeudi 7 septembre, le couple a été présenté au palais de justice. L'homme y a expliqué que son acte n'était pas volontaire et qu'il cherchait à se défendre. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Sa compagne, elle aussi, a été mise en examen, et placée sous contrôle judiciaire.