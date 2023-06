Somme : un enfant de 12 ans blessé gravement à vélo après avoir été percuté par une voiture

Après l'accident survenu ce vendredi à Bray-sur-Somme, un autre enfant s'est de nouveau blessé gravement alors qu'il roulait à vélo, ce samedi. Vers 13h15, le jeune de 12 ans circulait, sans casque, avec sa bicyclette et ses amis, selon les gendarmes, lorsqu'une voiture l'a percuté, sur la commune de Boismont, vers l'entrée de Saint-Valery-sur-Somme, sur la D940, selon les pompiers.

Il se serait déporté sur la route et la voiture l'a heurté de plein fouet, ne roulant pas à très vive allure. Le mineur a été héliporté en "urgence absolue" selon les pompiers vers le CHU Amiens-Picardie pour des examens de contrôle. L'enfant n'avait pas de blessure à la tête malgré le non-port du casque. Ses jours ne seraient pas en danger à l'heure actuelle et il souffrirait d'une "jambe cassée" selon la gendarmerie et d'une fracture du fémur.