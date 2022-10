Saint-Vallier : 15 jours après la mort de leur fils dans un accident, ils attendent toujours son corps

C'est le chagrin et l'incompréhension qui ont poussé ce père de famille et sa fille à venir s'installer ce lundi matin devant la gendarmerie de Saint-Vallier. Cela fait deux semaines jour pour jour qu'ils attendent que le corps de leur fils et frère leur soit rendu.

Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'année est décédé dans un terrible accident de la route en partant au travail le 17 octobre dernier . Un choc frontal qui a causé la mort non seulement du jeune conducteur mais également du motard qui arrivait en face. Sous la violence du choc, leurs véhicules se sont embrasés, les corps ont été très dégradés.

Tests ADN nécessaires à l'identification

Pour s'assurer de l'identité des victimes sans erreur possible, la justice a dû ordonner des tests ADN. Ce sont les résultats de ces tests qui ont pris du temps. Tant que le résultat validé et signé par le laboratoire d'analyse n'est pas parvenu au procureur et aux enquêteurs, cela paralyse toute la suite. Impossible de rendre le corps à la famille en l'absence de ces résultats.

Bruno le papa et sa fille, devant la gendarmerie de Saint-Vallier ce lundi matin. © Radio France - Nathalie de Keyzer

"C'est horrible ce que l'on vit"

Ce qui a décidé Bruno le papa du jeune conducteur décédé à venir s'installer ce lundi matin devant la gendarmerie avec sa fille et un groupe d'amis pour les soutenir, c'est la sensation de double peine. "Quand les gendarmes m'ont dit qu'il fallait un test ADN pour l'identifier avec certitude, ils m'ont dit dans dix jours maximum. Alors je pensais récupérer mon fils jeudi dernier" explique le père de famille. Mais jeudi dernier les résultats n'étaient toujours pas là. Or le papa a appris que les obsèques du motard décédé dans le même accident s'étaient tenues : "Ils lui ont restitué son corps alors que moi, le corps de mon fils n'a toujours pas été restitué. Alors ça s'est mis a tourner dans ma tête tout le weekend et ce matin à 5 h 50, l'heure exacte de son accident, je suis venu m'installer là." Bruno reprend : "quand on entend certaines affaires se passer en France et qu'on s'aperçoit que trois jours, quatre jours après, on a les résultats d'un test ADN, moi ça fait quand même quinze jours et je n'ai toujours rien."

Rassemblement digne

Un groupe de proches et d'amis sont venus soutenir le père et sa fille endeuillés. Un rassemblement dans le calme et la dignité pour tenter de faire accélérer le retour des résultats d'analyse ADN afin que les obsèques puissent se tenir. "C'est horrible ce qu'on vit depuis quinze jours" assure le père qui détaille : "en attendant, on a pu préparer ses obsèques, ce qui nous a permis un peu d'oublier le temps qui passe. Mais là, tout est prêt. Nous, on attendait plus que son corps, et toujours pas de corps. Et là, depuis deux jours, ça, ça me travaille, et j'ai dit il faut que j'aille chercher mon fils."

Obstacle médico-légal levé

Du côté de la justice on assure qu'il n'y a aucune volonté de rajouter du malheur dans cette affaire, et ce délai s'il semble interminable aux proches n'a rien d'anormal. Dans certains départements français il faut parfois attendre jusqu'à six semaines pour obtenir un résultat d'analyse ADN. Preuve cependant que le chagrin de la famille a été entendu, le procureur de la république de la Drôme a fait savoir au papa dès ce lundi à la mi-journée que l'obstacle médico légal était levé.

Les résultats d'analyses ADN devraient être rendus dès ce lundi après-midi. "Le fait d'être venu ici, ça a fait quand même bouger les choses" pense le père de famille. Il ajoute : "les gendarmes viennent de sortir pour nous annoncer que le procureur avait fait la levée d'obstacle, les pompes funèbres vont pouvoir faire la mise en bière avec la gendarmerie et le corps sera remonté à Saint-Rambert où il sera en chambre funéraire et ou l'on pourra commencer notre deuil."