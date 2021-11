Saint-Vincent de Tyrosse : les larmes d'Irène, la bibliothécaire victime d'un raciste

Irène a les yeux mouillés devant la mairie de Tyrosse ce mardi midi au moment où le rassemblement se forme. Une centaine de personnes, élus et employés municipaux, se sont réunies pour elle. Beaucoup vont la saluer. Elle est assise sur une chaise et certains viennent l'enlacer ou lui apporter leur soutien d'un geste tendre comme Sandy, une employée de la mairie : "Je l'ai serrée dans mes bras parce que c'est une collègue et c'est une amie. C'est vraiment quelqu'un à qui on tient tous beaucoup. On est profondément touché de se dire qu'on en est là en 2021. Et ça fait peur".

"Je sais que la couleur ne fait pas l'homme "

Irène travaille à la bibliothèque de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Elle raconte des contes aux enfants. Un travail qui lui avait récemment valu une photo dans le magasine municipal. Ce dimanche, en ouvrant sa boite aux lettres, elle tombe sur cette photo d'elle. Quelqu'un l'a découpée, a dessiné un pénis dessus au niveau de sa bouche et a écrit, à l'arrière avec une faute d'orthographe : "Voilà une noir qui prend la place des Français au travail". Irène est sous le choc.

"Cela m'a fait très très mal", témoigne Irène. Copier

Mais si les larmes coulent devant la mairie ce mardi lors du rassemblement, c'est aussi parce qu'Irène se sent épaulée : "Je ne savais pas que j'avais tant de famille loin de toute ma famille béninoise", explique l'employée municipale. "Je suis à Tyrosse et j'ai trouvé une grande famille que sont les collègues, monsieur le maire et les gendarmes. Depuis hier, le téléphone n'arrête pas de recevoir des messages".

Irène a déposé plainte à la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse ce lundi et le maire, Régis Gelez, également, en tant qu'employeur : "Dans ce genre de situation, aujourd'hui plus qu'hier, il faut être ferme. Le débat national est un peu nauséabond. Je crois qu'il faut sortir de ce débat identitaire et je crois que certains devraient remettre en avant nos valeurs fondamentales, l'universalisme", précise Régis Gelez. Comme de nombreuses personnes réunies devant l'hôtel de ville, il tient une affiche. C'est une citation d'Alphonse de Lamartine : "je suis de la couleur de ceux qu'on persécute".