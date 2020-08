Saint-Vit : un automobiliste interpellé sur l'A36 pour un incendie causé par son four à pizza

Ce dimanche après-midi, les gendarmes ont interpellé un automobiliste sur l'A36 dans le sens Beaune-Mulhouse, du côté de Saint-Vit. Il transportait un four à pizza : à cause de la vitesse, les braises, mal éteintes se sont ravivées. 4 000 mètres carrés d'herbe et des terres agricoles ont brûlé.

Un automobiliste a provoqué un incendie ce dimanche après-midi en bordure de l'A36, dans le sens Beaune-Mulhouse, entre Saint-Vit et l'aire du Bois de Frachère. Ce conducteur, à la tête d'une pizzeria, avait dans son coffre donc un four à pizza, avec des braises encore chaudes : à cause de sa vitesse, elles se sont ravivées. Bilan : quatre départs de feu différents, plus d'une quinzaine de pompiers mobilisés et finalement, 4 000 mètres carrés d'herbe sèche partis en fumée, ainsi que des terres agricoles. Aucun blessé n'est à déplorer.

Poursuivi pour imprudence

Le conducteur lui s'est arrêté quelques mètres plus loin quand il a vu le sinistre. Il a été interpellé par les gendarmes et entendu à la brigade d'Ecole Valentin. Il devrait être poursuivi pour "destruction d'un bien par le feu par imprudence".Il roulait également sous l'emprise de stupéfiants : son permis va donc lui être retiré.