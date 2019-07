Sainte-Anne-sur-Brivet : un mort et deux blessés graves, dont un bébé, dans un choc frontal

Sainte-Anne-sur-Brivet, France

Terrible choc frontal entre deux voitures à Sainte-Anne-sur-Brivet, ce vendredi, sur une route départementale, au niveau du lieu dit La Turcaudais. Il y a un mort et deux blessés graves.

Une petite fille âgée d'un mois

Dans le premier véhicule, un homme de 29 ans est mort sur place et un bébé d'un mois a été transporté, en urgence absolue, à l'hôpital de Saint-Nazaire. Dans le second véhicule, un homme d'une vingtaine d'années a également été grièvement blessé et transporté à l'hôpital.