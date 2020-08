Sainte-Baume : ils détruisent une statue de Sainte Marie-Madeleine qu'ils jugent indécente car nue

Peut-on représenter Sainte Marie-Madeleine nue ? Pour certains c'est non et ils le font savoir. Ce week-end, une statue la représentant nue, avec des cheveux longs et recouvrant son corps, portée par deux anges, a été détruite dans la chapelle du Saint-Pilon. Une chapelle se situant dans la partie varoise du massif de la Sainte-Baume, sur le territoire de la commune de Riboux.

La statue était une statue temporaire : en plâtre, en attendant la statue définitive qui doit être livrée prochainement. Elle a été installée il y a cinq ans quand la chapelle a été rénovée. Les casseurs "ont brisé la statue en plusieurs morceaux, l'ont mis sur le coté et ont laissé un mot disant qu'ils n’acceptaient pas qu'une grande Sainte comme Sainte Marie-Madeleine soit représentée de telle manière. Je ne sais plus ce qu'ils ont utilisé comme mot, c'était indécent ou offensant." explique Frère Patrick-Marie Bozo, le prieur de la communauté des dominicains de la Sainte-Baume, qui s'occupe de la chapelle du Saint-Pilon.

La statue représentait Sainte Marie-Madeleine nue, portée par deux anges, avec des cheveux longs recouvrant son corps - Frère Patrick-Marie Bozo

"Je trouve le geste extrêmement violent" poursuit Patrick-Marie Bozo. "Qu'on n'approuve pas la manière dont elle a été représentée, ça je peux l'entendre, mais on ne prend pas ces moyens-là ! Il y a le travail d'un artiste derrière. La maire de la commune s'est démenée pendant plusieurs années pour refaire toute cette chapelle... Puis elle a été bénie par l'évêque hein... On respecte tout ça ! Si on n'est pas d'accord on écrit à la mairie, on se manifeste mais on ne casse pas une statue."