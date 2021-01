Sainte-Lizaigne : "choc et consternation" après la mort d'un habitant tué par balle

L'incompréhension domine à Sainte-Lizaigne, alors que de nombreuses zones d'ombre persistent après la mort d'un habitant de 31 ans. L'homme a été tué d'une balle de fusil de chasse, dans la soirée du jeudi 21 janvier. Son corps a été retrouvé au domicile d'un voisin. Les premiers éléments accréditent la thèse d'une querelle de voisinage. Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Châteauroux.

Le tireur présumé toujours en garde à vue

"C'est un choc et la consternation", réagit Pascal Pauvrehomme, le maire de Sainte-Lizaigne, sur France Bleu Berry. "Notre métier de maire est de pouvoir maintenir la paix le plus possible au sein de son village. Avec cette tragédie, on a l'impression d'une forme d'échec. Il faut que l'on garantisse une vie tranquille et sereine pour tous", ajoute-t-il.

Un homme de 70 ans, tireur présumé dans cette affaire, a été interpellé et placé en garde à vue depuis jeudi soir. Cet habitant de longue date du village n'avait jamais fait parler de lui, selon le maire du village. La victime, âgée de 31 ans, était arrivée il y a moins de deux ans. "Il vivait avec un troupeau de moutons et de chèvres, il avait relativement peu de contacts avec les villageois", indique le maire, Pascal Pauvrehomme. Quelques problèmes de voisinage étaient remontés auprès de la mairie, des conflits liés à des bornages de terrain. Mais il semblerait que ces problèmes ne concernaient pas la victime et le tireur présumé.

Alors comment la situation a viré au drame ? L'enquête devra permettre d'en savoir plus.