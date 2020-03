Sainte-Lizaigne : un appel aux dons lancé après l'incendie de la maison de Claude, 91 ans

Mardi dernier, une maison d'habitation a été entiérement détruite par un incendie sur la commune de Sainte-Lizaigne. Fort heureusement, l'occupant de cette maison, un homme de 91 ans, a réussi à échapper aux flammes. Sain et sauf, mais Claude a tout perdu dans cet incendie. Un élan de solidarité s'est alors mis en place et la municipalité lui a trouvé une maison en location mais celle-ci est complètement vide.

Alors pour l'équiper, le Club Joie et Amitié de Sainte-Lizaigne lance un appel à la générosité et aux dons : des meubles pour la chambre, un lit, des draps mais aussi une batterie de cusine, de la vaiselle, un micro-ondeq, une gazinière, un lave linge, une télé, un canapé...Claude a besoin de tout ça pour repartir après le choc de l'incendie. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le club Joie et Amitié au 09.75.57.44.42