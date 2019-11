Sainte-Luce : l'inquiétude de certains commerçants après une série de vols

Sainte-Luce-sur-Loire, France

Certains établissements de Saint-Luce disent leur ras-le-bol, après une série de vols qui a touché plusieurs commerces la semaine passée. Au moins trois professionnels viennent d'être victimes de vols dans le secteur. Le plus impressionnant : dans une poissonnerie du centre-ville. La porte d'entrée, vitrée, a été brisée, et la caisse dérobée. Un centre équestre qui se trouve en périphérie de la commune a également été "visité" dans la nuit de samedi à dimanche. Des tronçonneuses, et du matériel divers a été dérobé.

"Ça n'est pas normal"

Pour la directrice du centre équestre, Stéphanie, ce vol s'ajoute à une série de cambriolages dont elle a déjà été victime. "À l'entrée nous avons installé des gros grillages, des gros portails (...) Maintenant je pense que soit on sort les fusils, je suis un peu extrême mais franchement on y pense, soit je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut que chacun fasse attention à sa boutique, et ça n'est pas normal" réagit Stéphanie, qui envisage même de déménager, en partie à cause de ces vols à répétition.

La présidente de l'Union des commerçants et des artisans de Sainte-Luce, Stéphanie Edelin, demande à ce que les commerçants soient plus soutenus, par la mairie notamment. Elle réclame des patrouilles présentes notamment au moment de la fermeture des commerces. La mairie assure que cela va être mis en place. Elle vient d'ailleurs de décider de renforcer les patrouilles de policiers municipaux aux abords des commerces. La question de la sécurité des établissements lucéens sera au menu des discussions lors de la réunion entre la mairie et les commerçants prévue le 26 novembre prochain.