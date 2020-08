Six voitures ont été détruites par un incendie dans un parking sous-terrain d'immeuble à Sainte Luce-sur-Loire, dans la nuit de dimanche à lundi.

Sainte-Luce-sur-Loire : six voitures détruites par les flammes

Six voitures ont brûlé, dans la nuit de dimanche à lundi, rue Louise Michel à Sainte Luce sur Loire, dans un parking sous-terrain d'immeuble. Deux autres véhicules sont endommagés par la chaleur. il n'y a pas de blessé. Les témoins disent avoir entendu des explosions vers deux heures du matin. Plusieurs locataires et propriétaires parlent d'une voiture épave, un C4 Picasso qui était là depuis plusieurs années. Il fait partie des six voitures détruites par les flammes. Des enfants avaient pris l'habitude d'y jouer. L’enquête devra déterminer l'origine exacte de l'incendie.