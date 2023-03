Sainte-Soline : "c'était vraiment un état de guerre", pour le conseiller régional de Haute-Loire Renaud Daumas

Manifestation anti-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) le 25 mars 2023 marquée par des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été tirées, il y a aussi eu des tirs de LBD. Quatre véhicules de la gendarmerie ont été incendiés et de nombreux blessés.

Renaud Daumas, élu écologiste au conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes, également membre du collectif la Lutte des Suds qui se mobilise contre la déviation deux fois deux voies de la nationale 88 en Haute-Loire, était présent à Sainte-Soline le 25 mars lors de la manifestation interdite contre un projet de "méga-bassines".

France Bleu Saint-Étienne Loire : De ce que vous avez vu, des militants des Soulèvements de la Terre ont-ils été à l'origine d'actions violentes, comme semble le pense le ministre de l'Intérieur, puisqu'il a lancé une procédure de dissolution du collecti f, qui est l'un des organisateurs de la manifestation ?

Renaud Daumas : Il y a eu des actions violentes de part et d'autre. Ces militants ont fait face, et ils sont face depuis longtemps à un État qui est brutal, qui ne veut pas entendre la complexité de la problématique autour de ces bassines, ces méga bassines agricoles qui font remonter de l'eau des nappes, qui ensuite s'évaporent tout en consommant énormément de financements publics, qui privatise l'eau, tout ça pour une agriculture souvent intensive, industrielle, notamment du maïs. Il faut savoir qu'en France, 11 % de la surface agricole utile, c'est pour du maïs, une production qui demande énormément d'eau. Et du coup, on se dit qu'aujourd'hui il est grand temps de changer le système agricole. Et donc effectivement, face à l'impuissance de réaliser une vraie paix de l'eau, une démocratie, de l'eau, faire en sorte que ces arguments soient entendus, que les citoyens puissent enfin être concertés et consultés sur les priorités à avoir, sur c cette ressource qui manque aujourd'hui à énormément de communes.

Ça c'est le fond de votre combat, mais sur la forme, il y a eu des débordements, vous parlez de violences de part et d'autre, comprenez-vous qu'aujourd'hui il y a des questionnements, des interrogations ?

En fait, on est plus de 20.000 à 30.000 militants. Des familles, des écologistes, des paysans, des jeunes, des retraités qui se sont rassemblés pacifiquement pour aller en cortège pour atteindre cette méga-bassine. Arrivés sur place, un dispositif militaire nous attendait avec des armes de guerre. L'objectif était de montrer au monde entier - puisque c'était une manifestation internationale - qu'il y avait vraiment une lutte importante autour de cette thématique de l'eau. Donc l'objectif était de rentrer dans cette bassine.

Rentrer dans la bassine alors que la manifestation avait été interdite ?

Là encore, c'est hallucinant, parce qu'en fait, il n' y avait rien à casser, à dégrader sur place. En fait, l'État ne protégeait pas juste un trou qui allait se remplir d'eau, mais protégeait un symbole, qui représente un peu le fait que l'État protège des intérêts privés, des intérêts financiers.

Le dispositif policier était donc démesuré selon vous ?

Bien sûr. Qu'est ce qu'on aurait fait? Les militants auraient été dans cette bassine, on aurait pris des jolies photos. On aurait dit que c'est hallucinant de continuer à enfermer le monde agricole dans ce type de système et on serait reparti sagement et le soir on avait prévu de faire la fête. Là, c'est 3.200 forces de l'ordre qui attendaient avec, comme je vous disais, des armes de guerre... des grenades qui sont excessivement dangereuses, des grenades d'encerclement, des grenades assourdissantes, mélangées avec des lacrymogènes. Donc, à peine arrivés sur place, les militants - encore à distance très raisonnable du site - ont commencé à se faire bomber, à se faire disperser. Et à ce moment-là, c'est sûr que certains, plus radicaux, ont voulu coûte que coûte rentrer dans la bassine, ce que je peux, à la limite, comprendre face à cette violence. C'était vraiment un état de guerre.

Qu'attendez-vous aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, du gouvernement, parce qu'il y a effectivement polémique sur le matériel utilisé par les forces de l'ordre ?

Il faut juste avoir une pensée, par exemple pour ce militant qui est encore entre la vie et la mort. Je l'ai vu sortir, sa tête ensanglantée. Il a vraiment pris une grenade qui aujourd'hui fait très polémique. Et si vous regardez sur les sites, on se rend bien compte que c'est une arme qui est utilisée sur les sur les fronts. Ce qu'on attend aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'il laisse les lanceurs d'alerte faire leur travail face à des problématiques environnementales qui intéressent tout le monde aujourd'hui. Et ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il lance effectivement une grande consultation ouverte sur la problématique de l'eau et qu'elle ne soit pas forcément restreinte juste au monde agricole et notamment au monde du syndicat majoritaire, qui est la FNSEA, qui prône une agriculture comme d'habitude, qui est extrêmement destructrice pour l'environnement.