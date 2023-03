Sainte-Soline : "Il n'y a pas eu d'ordre de bloquer sciemment des secours", assure la préfète des Deux-Sèvres

Les familles des deux manifestants toujours entre la vie et la mort après la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline samedi 25 mars portent plainte pour "tentative de meurtre" et "entrave aux secours". Le parquet de Rennes dirige l'enquête. Ce mercredi, la polémique sur l'intervention des secours continue. Ont-ils été entravé par les forces de l'ordre ? C'est ce qu'estiment des observateurs de la Ligue des droits de l'Homme présents sur les lieux. La préfète des Deux-Sèvres dément.

"Il n'y a pas eu de défaillance des secours. Et non, il n'y a pas eu non plus d'ordre de bloquer sciemment des secours par qui que ce soit", insiste Emmanuelle Dubée. "Je trouve que c'est en réalité insultant et insupportable de laisser prétendre de telles choses. Pour tous ceux qui étaient sur place, la priorité a été de porter les secours, et cela dans des conditions d'extrême violence", poursuit la préfète qui rappelle la présence de black blocs "nombreux et armés".

"Garantir la sécurité des pompiers ou du Samu qui interviennent pour sauver"

"Imaginez, il y a encore des milliers de personnes sur place. Les affrontements ont lieu sur plusieurs endroits au milieu des champs, dans une surface extrêmement vaste, des centaines d'hectares et au milieu de ces milliers de personnes il y a parmi eux des groupes armés avec des armes par destination très violentes, de cocktails Molotov, qui continuent à se déplacer rapidement et constamment. Dans ce contexte, l'objectif des services de l'Etat, c'est évidemment d'abord de garantir la sécurité des personnels des sapeurs-pompiers ou du Samu", détaille Emmanuelle Dubée.

La LDH affirme cependant que la zone où se trouvait le blessé était "totalement calme depuis plusieurs dizaines de minutes" au moment de l'appel. La Ligue des droits de l'Homme a décidé de rendre public l'enregistrement de l'opérateur du Samu effectué par ses observateurs. La préfète des Deux-Sèvres dit avoir écouté "attentivement" cet enregistrement et "je comprends que les personnes qui s'expriment n'étaient pas sur place, sur le lieu des hostilités. Donc voilà leur estimation de la situation. Je suis persuadée qu'ils sont de bonne foi. Mais moi je dis qui était le mieux placé pour évaluer la réalité d'un risque et d'un risque important pour nos personnels de sapeurs pompiers et de secours ?".

Emmanuelle Dubée cite le cas de ce médecin de la gendarmerie "qui a accepté d'aller se porter au plus proche d'un blessé qu'on nous a indiqué en urgence absolue pour pouvoir lui porter les premiers soins. Et je rappelle que le milieu était quand même très hostile puisqu'alors même qu'il repartait après lui avoir prodigué les premiers soins, il a été victime de jets de projectiles".

"Des secours au plus proche du terrain, en nombre suffisant"

Le dispositif de secours était-il suffisant ? "Nous avons préparé et prépositionnés des secours au plus proche du terrain et en nombre correspondant au volume de personnes attendues. Les pompiers étaient là avec le Samu en nombre suffisant", répond Emmanuelle Dubée. 14 équipages de secours étaient prépositionnés, "et nous avons monté immédiatement en puissance. Nous sommes allés jusqu'à 42 équipages, soit 117 personnes au plus fort des événements".

La préfète des Deux-Sèvres qui se défend aussi sur le maintien de l'ordre lors de cette manifestation interdite. D'après le rapport de la gendarmerie plus de 5.000 grenades lacrymogènes ont été tirées ainsi que 89 grenades de désencerclement et 81 tirs de LBD. "Ce que j'ai vu, c'est un déchaînement de violence de personnes formées à cette violence. Équipées de façon qui ne laisse pas entendre qu'une manifestation pacifique devait se dérouler. Et ces personnes disposaient d'armes qui ont quand même blessé des gendarmes. Je rappelle que nous avons eu des gendarmes en urgence absolue. Le dispositif de maintien de l'ordre, il a aussi permis aux gendarmes à un moment de se défendre".