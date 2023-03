Sainte-Soline : l'un des deux manifestants grièvement blessés est fiché S.

L'un des deux manifestants grièvement blessés samedi lors des affrontements entre écologistes opposés aux bassines agricoles et forces de l'ordre à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), un Toulousain de 32 ans , est fiché S depuis 2010, selon les informations de franceinfo, confirmant une information d'Europe 1. Cet homme de 32 ans, dont le pronostic vital est "toujours engagé", selon le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled, est fiché S comme appartenant à l'ultra-gauche.

Présent à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et au G7 de Biarritz

Il avait notamment déjà participé à des manifestations violentes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au milieu des années 2010. Le Toulousain a également déjà été mis en cause pour la dégradation des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse en 2011 à Labège (Haute-Garonne). En 2019, il avait également été signalé présent au G7 de Biarritz .

Ce mardi matin, les organisateurs de la manifestation ont publié un communiqué pour donner de ses nouvelles : "Dans le coma depuis samedi suite à une blessure à la tête, son état est stable malgré son coma, son pronostic vital est toujours engagé, mais les médecins sont plus positifs que la veille", ont-ils écrit. Un second manifestant a été hospitalisé dans un état grave et son pronostic vital engagé. Les organisateurs de la manifestation ont indiqué ce mardi qu'il était toujours dans le coma, mais que ses jours n'étaient plus en danger.

Une enquête interne sur l'usage de LBD depuis des quads

Les forces de l'ordre ont utilisé des quads pour se déplacer pendant la manifestation. © Radio France - Noémie Guillotin

Dans un contexte où la violence des affrontements fait polémique, la gendarmerie nationale a annoncé ce mardi matin que l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) était saisie pour enquêter sur l'usage de lanceur de balles de défense (LBD) par des gendarmes, depuis des quads, lors de la manifestation ce samedi. De source proche de cette enquête, il y a eu au moins deux tirs de LBD par des gendarmes sur des quads, mais ces gendarmes ont très majoritairement des grenades lacrymogènes. L'enquête devra déterminer si ces tirs de LBD ont eu lieu sous état de légitime défense ou s’il s'agit de comportements individuels inappropriés.