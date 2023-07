Sainte-Soline : le “moine zadiste” condamné à un an de prison ferme par le tribunal de Niort.

Quatre militants anti-bassines comparaissaient ce jeudi 27 juillet devant le tribunal judiciaire de Niort pour leur participation au rassemblement de Sainte-Soline au mois de mars. Parmi eux, Loïc Schneider, un activiste de 27 ans originaire de Nancy, en détention provisoire depuis un mois, également accusé de recel de vol pour avoir ramassé la veste d’un gendarme, et de dégradation pour avoir tagué un fourgon de gendarmerie . Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur, et l’a condamné à un an de prison ferme, aménageable sous forme de détention à domicile avec bracelet électronique. Le militant a interdiction de paraître dans les Deux-Sèvres et de porter une arme pendant trois ans.

