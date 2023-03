Sainte-Soline : une centaine de manifestants près de la préfecture d'Amiens contre les violences policières

Ils étaient une centaine, emmenés par des membres de la Batucada, habituée des manifestations à Amiens. Un rassemblement s'est organisé ce jeudi soir, à proximité de la préfecture de la Somme. Comme partout en France, les manifestants ont répondu à l'appel des associations Soulèvements de la Terre et BassinesNonMerci ainsi que de la Confédération paysanne, pour soutenir les blessés et les interpellés lors de la mobilisation contre un projet de méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et dénoncer les violences policières.

ⓘ Publicité

Les manifestants, tenus à distance de la préfecture par une importante présence policière, ont scandé notamment des chants antifascistes et anti-police. Un texte de soutien aux blessés a également été lu. Le rassemblement s'est finalement terminé, dans le calme, vers 20h30.

loading