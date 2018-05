Saint-Uze, France

Une dame de 83 ans a été retrouvée morte ce vendredi 11 mai à son domicile à Sainte-Uze dans la Drôme. Les gendarmes estiment que cette personne était décédée depuis au moins 10 jours. C'est le facteur qui a découvert le corps, en jetant un œil à travers la baie vitrée lors de sa tournée.

Vue pour la dernière fois début avril

A priori, ça faisait longtemps que la victime n'avait plus donné signe de vie. Les derniers témoins identifiés par les enquêteurs disent l'avoir croisée début avril. L'octogénaire a pu avoir des contacts téléphoniques plus récemment, mais pour le moment la gendarmerie n'en a pas trouvé trace. Cette dame n'avait plus de famille proche. Déjà par le passé, il est arrivé que les voisins appellent les secours après l'avoir trouvée désorientée ou parce qu'elle avait fait une chute.

Il n'y aura pas d'autopsie pour savoir précisément quand cette personne est morte. Les enquêteurs ont la certitude qu'il n'y a pas eu d’acte criminel ni de suicide dans cette affaire.