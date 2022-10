Accident à Saintes : le couple exploitant le manège mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Les suites judiciaires de l'accident de manège survenu le 9 octobre à Saintes et qui a coûté la vie à un adolescent, décédé trois jours plus tard au Centre Hospitalier de Poitiers. L'enquête diligentée par le commissariat de Saintes a abouti au placement en garde à vue de l'exploitant du manège et de sa compagne ce lundi. Installé dans le sud de la Charente-Maritime, le couple assurait le fonctionnement de l'attraction.

A l'issue de leur garde à vue, ils ont été présentés ce mardi au parquet de Saintes dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", indique le procureur de la République Benjamin Alla dans un communiqué.

Le couple a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec notamment "interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec l'infraction et l'obligation de verser un cautionnement chargé de garantir d'une part leur représentation en justice et tout au long de la procédure et d'autre part le paiement des dommages intérêts et le cas échéant des amendes auxquels ils pourraient être condamnés au terme du dossier". Le procureur de la République précise que les investigations se poursuivent sous l'autorité de la juge d'instruction de Saintes désormais saisie du dossier.

Samedi dernier, la fête foraine endeuillée a rouvert ses portes dans une ambiance pesante. Une minute de silence a été observée en hommage à Gabriel, arpète au sein de l’Ecole d’enseignement technique de l’armée de l’Air et de l’Espace (EETAAE).

L'adolescent était en permission avec 11 autres camarades de la promotion 155, lorsque l'accident est survenu dimanche dernier. Originaire de l'Isère, il était scolarisé en classe de première générale. L'école a ouvert une cagnotte en ligne Leetchi en soutien à la famille.