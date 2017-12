Après un an et demi d'enquête, les policiers de Saintes et de la Rochelle ont démantelé un réseau de trafic d'héroïne sur le département. Le 27 novembre dernier, ils ont mis la main sur 10 kilos d'héroïne, sept personnes ont été interpellées.

C'est une saisie exceptionnelle. Les enquêteurs ne se souviennent pas à quand remonte une saisie aussi importante d'héroïne. Ils ont mis la main sur la drogue après des mois et des mois d'enquête. Une enquête menée par une cinquantaine de personnes entre le commissariat de Saintes et l'antenne de la police judiciaire de la Rochelle.

Le 27 novembre dernier, les policiers ont intercepté une voiture avec l'aide de la brigade de recherche et d'intervention d'Orléans. A l'intérieur, 10 kilos d'héroïne d'une valeur marchande d'environ 250.000 euros.

Sept personnes arrêtées et placées en détention provisoire

La drogue venait de Hollande et était destinée à être revendue sur Saintes et le département principalement. Suivent ensuite des interpellations à Royan, Saintes et la Rochelle. Sept personnes sont arrêtées par les policiers avec l'aide du RAID dès le lendemain de la saisie.

Toutes ces personnes sont connues des services de police. Elles sont soupçonnées d'avoir été des membres actifs de ce réseau : trafiquant, transporteur, nourrice et revendeur. Ces sept personnes ont été placées en détention provisoire le temps de l'instruction. A leurs domiciles, les policiers ont également retrouvé des armes à feu, d'autres produits stupéfiants et de l'argent liquide.

La dernière saisie d'héroïne dans le département remonte à juin 2017. Quatre kilos d'héroïne avaient été découvert à la Rochelle.