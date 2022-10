Saintes : cette année, les arnaqueurs n'ont pas chômés. France Bleu vous explique comment vous défendre.

"__Votre compte CPF arrive à expiration. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous sous 24h, pour convertir vos droits". Peut-être avez-vous déjà reçu ce message, sous forme de texto, d'appel ou de mail. Sûrement. Ces dernières années en France, les arnaqueurs ne cessent de réinventer leurs techniques pour multiplier les escroqueries.

Depuis le mois de janvier à Saintes, le commissariat a par exemple comptabilisé 10 % d'arnaques de plus qu'en 2021. Pour la plupart, elles naissent sur des sites internet ou les réseaux sociaux. La brigade de Charente-Maritime en a identifié différents types. France Bleu vous explique leurs spécificités, mais aussi les différentes procédures à suivre pour s'en défendre.

L'arnaque de l'été : "l'escroquerie aux chèques"

L'escroquerie aux chèques. Ces six derniers mois, la police de Saintes en a enregistré près d'une par jour. "C'est le tube de l'été des arnaques", résume le commissaire Pierre-Louis Martinez. Elle touche principalement les jeunes, notamment friands d'Instagram ou de Facebook. Concrètement, l'escroc se fait passer pour une société en liquidation judiciaire, en interdit bancaire, ou qui souhaite faire de l'optimisation fiscale.

"Il vous envoie un message sur internet et vous propose un chèque : disons 1 000 euros", explique le commissaire. "Sur ces 1 000 euros, il vous demande de lui en renvoyer 800, et vous laisse donc entendre que vous en garderez 200, sans rien faire". La victime reçoit alors le chèque et l'encaisse. "Elle prend donc ce virement pour argent comptant. Mais c'est oublier qu'une opération d'encaissement peut prendre jusqu'à 15 jours !". En effet, les banques disposent de ce délais pour annuler la transaction si l'émetteur n'a pas de fond sur son compte ou qu'il s'agit d'un chèque volé, par exemple. Souvent, ces escrocs aux chèques agissent depuis la région parisienne. Ils ciblent notamment de jeunes victimes au faible niveau d'étude et en quête d'argent, par exemple sur Pôle Emploi, où certains ont un profil.

Que faire si je tombe dans le panneau ?

Bloquer le virement le plus rapidement possible

Signaler l'escroquerie sur la plateforme Pharos

Contacter "Info escroqueries" au 08 05 80 58 17

Porter plainte

La fraude au paiement en ligne

C'est la deuxième grande escroquerie du moment à Saintes : la "fraude au paiement en ligne", plus commune. Tout part d'un piratage internet : le hackeur choisi un site marchant existant et vole ses données sensibles, notamment les coordonnées bancaires des clients (numéro de carte bancaire, date d'expiration et cryptogramme). Problème : même avec ces données, le pirate ne peut utiliser votre carte pour faire des achats en ligne. En effet, il lui faut pour cela avoir accès à votre système de d'authentification - votre application bancaire - pour valider le paiement.

La nouvelle ruse des arnaqueurs de Saintes consiste alors à vous passer un simple coup de fil : "ils se présentent comme votre service anti-fraude__, ou bien ils se font carrément passer pour nous : les policiers", explique le commissaire Martinez. "Là, ils vous informent que vous êtes entrain de vous faire arnaquer et vous demandent votre code d'authentification pour soi-disant bloquer la fraude". En réalité, sachez que les banques sont en capacité de bloquer seules ces fraudes repérées. Elles ne vous demanderont donc jamais ce genre d'informations. "On ne le répètera jamais assez : ne donnez JAMAIS vos codes !", conclu le commissaire.

Que faire si je tombe dans le panneau ?

Prévenir immédiatement votre banque

Signaler l'escroquerie sur la plateforme Perceval

Porter plainte

L'escroquerie aux parcmètres

Le commissariat de Saintes en a enregistré une dizaine : les arnaques dites "aux parcmètres". Aux manettes, souvent de jeunes hommes. Leurs victimes : des personnes âgées, la plupart du temps. L'escroc se rend dans un parking où l'on ne peut payer que par carte bancaire. Il choisi ensuite une victime et lui explique qu'il n'a rien d'autre que de la monnaie pour s'offrir une place.

"L'arnaqueur persuade donc la victime de lui payer son parking en échange de sa monnaie", explique le commissaire. Lorsque celle-ci accepte, l'escroc l'observe taper son code et le retient. "A l'intérieur du parcmètre, il a déjà prépositionné un système de retenu de carte : vous avez donc l'impression que le parcmètre l'a avalé". Or, contrairement aux distributeurs d'argent, les parcmètres n'absorbent pas les cartes. Reste à attendre que la victime s'en aille pour la récupérer et faire son shopping.

Que faire si je tombe dans le panneau ?

Bloquer votre carte bancaire le plus rapidement possible

Prévenir votre banque

Signaler l'escroquerie et porter plainte en commissariat

Autres types d'arnaque fréquentes à Saintes

Le commissariat de Saintes, au fil de ses investigation, a recensé d'autres types d'arnaques fréquentes dans la ville. En voici le détails.